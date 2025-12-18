Un hombre herido tras ser atropellado en la calle Honduras

Calle Honduras, en el cruce con la calle México

Un varón de 37 años ha resultado herido este jueves tras ser atropellado por un turismo en la calle Honduras, en el cruce con la calle México.

El suceso se produjo a las 11:56 horas, el peatón se encontraba consciente en el momento de la llegada de los servicios sanitarios, aunque presentaba diversas contusiones como consecuencia del impacto.

Hasta el lugar acudieron una ambulancia, la Policía Local y Nacional.

Cabe recordar que es el segundo atropello que se produce en Salamanca. A las 00:00 horas ocurrió el primero en la Glorieta Tratado de Tordesillas donde un hombre de unos 50 años tuvo que ser trasladado al Hospital.