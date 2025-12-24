Un hombre es trasladado al hospital de Salamanca por inhalación de humo tras el incendio de un garaje en Castellanos de Moriscos

Un hombre trasladado al hospital de Salamanca por inhalación de humo tras el incendio de un garaje en Castellanos de Moriscos

A última hora de la noche de este martes 23 de diciembre, los Servicios de Extinción de Incendios de la Diputación de Salamanca tuvieron que acudir hasta el municipio de Castellanos de Moriscos tras el aviso de un incendio en un garaje en la calle Ría de Vigo.

Tal y como informó Salamanca24horas, dos vehículos habían echado a arder en el interior del garaje, quedando completamente calcinados. Los efectivos estuvieron trabajando desde las 21:30 horas para extinguir las llamas.

En la mañana de este miércoles, la Guardia Civil de Salamanca que también acudió al suceso indica que un varón tuvo que ser asistido por una Unidad Medicalizada y trasladado posteriormente hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por inhalar una gran cantidad de humo. En la vivienda se encontraba también una mujer que resultó ilesa.