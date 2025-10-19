Al hospital después de caerse de una moto que no era suya, sin carné y triplicando la tasa de alcohol en Salamanca

Tal y como ya había se había informado, durante la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de octubre, alrededor de las 6:05 horas, un motorista ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca, después de caerse de su moto a la altura del número 45 de la calle San Pablo.

Pero ahora, Salamanca24Horas.com ha podido saber que el varón, de 23 años, conducía sin carné una moto que no era suya y, además, triplicaba la tasa de alcohol.

El joven, que se encontraba inconsciente a la llegada de policía y sanitarios, ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital de Salamanca, donde aún permanece.