Incautadas 500 cajetillas de tabaco de contrabando en los dispositivos de seguridad del Carnaval del Toro

Agentes de la Compañía de Ciudad Rodrigo han incautado 500 cajetillas de tabaco de contrabando, sustancias estupefacientes y un arma blanca en el marco de los dispositivos especiales del Carnacval del Toro, según ha informado la Guardia Civil de Salamanca a través de sus redes sociales.

Además de formular diversas denuncias por las infracciones anteriores, la Guardia Civil de Salamanca mantiene activos los dispositivos de seguridad para garantizar el normal desarrollo del Carnaval del Toro, que tendrá lugar entre este viernes y el 17 de febrero.

La Junta Local de Seguridad de Ciudad Rodrigo se reunió el día 4 de y anunció el despligue de la unidad de drones Grupo Pegaso, el escuadrón de caballería y un helicóptero. Todo ello se verá reforzado con la presencia de la Policía Local del municipio y el aumento de los controles de alcohol y drogas.