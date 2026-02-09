Incautadas 500 cajetillas de tabaco de contrabando en los dispositivos de seguridad del Carnaval del Toro

También se han decomisado sustancias estupefacientes y un arma blanca

Cajetillas de tabaco incautadas por la Guardia Civil
Cajetillas de tabaco incautadas por la Guardia Civil | Guardia Civil de Salamanca

Agentes de la Compañía de Ciudad Rodrigo han incautado 500 cajetillas de tabaco de contrabando, sustancias estupefacientes y un arma blanca en el marco de los dispositivos especiales del Carnacval del Toro, según ha informado la Guardia Civil de Salamanca a través de sus redes sociales.

Además de formular diversas denuncias por las infracciones anteriores, la Guardia Civil de Salamanca mantiene activos los dispositivos de seguridad para garantizar el normal desarrollo del Carnaval del Toro, que tendrá lugar entre este viernes y el 17 de febrero.

La Junta Local de Seguridad de Ciudad Rodrigo se reunió el día 4 de y anunció el despligue de la unidad de drones Grupo Pegaso, el escuadrón de caballería y un helicóptero. Todo ello se verá reforzado con la presencia de la Policía Local del municipio y el aumento de los controles de alcohol y drogas.

Noticias y galerías relacionadas
Ciudad Rodrigo presenta el dispositivo de seguridad para el Carnaval del Toro 2026

También te puede interesar

Lo último

stats