Un incendio en la caldera de una vivienda moviliza a los bomberos en el centro de Salamanca

Un incendio en una caldera en pleno centro de Salamanca ha movilizado a los bomberos del parque de la capital del Tormes. El incidente se ha producido sobre las 18:30 horas de este viernes, 30 de enero, en la calle Rector Tovar.

El incidente ha hecho que se desplacen hasta el lugar varios efectivos para sofocar rápidamente el problema, que gracias a la rápida actuación del servicio de emergencias se ha podido llevar a cabo sin problemas mayores.

Se trata del segundo incidente de la tarde tras el de la calle Licenciados, donde los bomberos de Salamanca se han movilizado tras la llamada de emergencia por la presencia de humo en el cortocircuito de unos cables en la red eléctrica pública.