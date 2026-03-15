Un incendio en una cocina moviliza a los bomberos de Salamanca

Los bomberos han tenido que volver a actuar en otro incendio en la capital del Tormes. En esta ocasión ha sido en la calle Arapiles, donde varias dotaciones del Servicio de Emergencias del parque de Salamanca se han movilizado hasta el lugar por un conato de incendio, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.

El aviso lo dieron los viandantes del lugar tras apreciar las llamas, desde el exterior, en las ventanas de la vivienda, momento en el que dieron aviso al 1-1-2 sobre las 14:55 horas de este domingo, 15 de marzo.

El motivo por el que habría comenzado el fuego era una sarten en el fuego que se escapó del control de los habitantes de la casa, por lo que rápidamente se expandieron algunas de las llamas y el humo por los muebles de la zona.

Los propios bomberos de Salamanca, tras extinguir las llamas a las 15:32 minutos, procedieron a la ventilación del lugar, además de revisar cada uno de los puntos de calor que podrían reavivar las llamas.

Por suerte, no ha habido que lamentar heridos y la rápida actuación de los bomberos ha evitado que el fuego se propagara de manera más precipitada.

Cabe recordar que los propios bomberos se han trasladado durante esta madrugada hasta la calle Rodríguez Fabres donde se habría provocado un incenido en uno de los bares de la zona tras un fallo eléctrico.