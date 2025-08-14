Nuevo incendio forestal en Gallegos de Argañán que moviliza una decenas de medios

Un incendio forestal se ha declarado esta tarde en el término municipal de Gallegos de Argañán , según ha informado el servicio de emergencias de Castilla y León. El aviso se registró a las 17:46 horas y, desde ese momento, se han desplegado decenas de medios terrestres y aéreos para combatir las llamas.

El fuego se ha originado en una zona de monte bajo y matorral, favorecido por las altas temperaturas y el viento moderado de la jornada. En las labores de extinción participan brigadas helitransportadas, camiones autobomba, agentes medioambientales y personal de tierra, además de un helicóptero.

