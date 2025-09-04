Ingresa en prisión el detenido por apuñalar a otro en una terraza de la calle Filipinas con un cuchillo de 23 centímetros

Un hombre ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Policía Nacional en Salamanca, en colaboración con la Policía Local, como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca, según adelantaba el pasado martes, 2 de septiembre, SALAMANCA24HORAS.

Los hechos tuvieron lugar en la terraza de un local de hostelería en el barrio de Puente Ladrillo, donde varios ciudadanos alertaron de una violenta pelea. A la llegada de los agentes, encontraron a dos varones ensangrentados, enzarzados en una discusión y forcejeo.

Cuchillo de 23 centímetros

Tras separarlos, uno de ellos denunció haber sido apuñalado en la pierna por su oponente. Los policías comprobaron que presentaba una herida con abundante sangrado y aplicaron de inmediato un torniquete mientras solicitaban asistencia médica. La víctima fue trasladada al hospital, donde recibió atención y fue dada de alta horas después.

En el interior del local, los agentes hallaron un cuchillo de cocina de 23 centímetros con restos de sangre, escondido en los baños. Los testigos presentes confirmaron la versión del herido, reforzando las pruebas contra el agresor.

El detenido fue conducido a dependencias policiales y, una vez concluidas las diligencias, puesto a disposición del Juzgado de guardia. Tras valorar las circunstancias y la gravedad de los hechos, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.