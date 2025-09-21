Ingresan en prisión los dos adultos detenidos en Alba de Tormes en la operación ‘Aurisa’ de la Guardia Civil de Salamanca y el menor es enviado a Zambrana

La Guardia Civil de Salamanca ha desarticulado a una banda criminal en la operación ‘Aurisa’ que ha dejado tres detenidos en Alba de Tormes, dos mayores de edad y un menor que estaban especializados en robos con fuerzas en viviendas de las provincias de Salamanca, Zamora y León.

Durante la mañana del sábado, 20 de septiembre, la Benemérita realizaba el ingreso y registro en la vivienda de alquiler del municipio albense, dando con joyas, kits de comprobación de purezas de oro, básculas de precisión, piedras y reactivos.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, los dos adultos han sido enviados a prisión para cumplir las respectivas condenas tras pasar por el Juzgado de Guardia, mientras que el hijo de la mujer ya ha sido ingresado en Zambrana en el centro de menores.

El grupo delictivo utilizaba documentación falsa para alquilar diferentes viviendas y vehículos, para más tarde realizar los robos tanto de joyas como de dinero en metálico. Asimismo, según han explicado desde la Guardia Civil de Salamanca, estos hechos se habrían realizado tanto en la provincia de Salamanca, como en Zamora y en León.

Las autoridades han detenido a los mismos tras un seguimiento de un mes en las tres provincias de Castilla y León, y previamente habrían cometido robos en Villaquilambre, en León, y en Benavente, en Zamora.

De este modo, se les ha acusado por ser autores de doce robos con fuerza, además de un delito de pertenencia a un grupo criminal y otro delito por falsedad documental.