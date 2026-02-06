Las intensas lluvias dejan una vivienda inundada en Calvarrasa de Abajo y una salida de vía en Monsagro

Imagen de archivo de un camión de bomberos de la Diputación de Salamanca

Las intensas lluvias registradas durante este viernes provocaron diversos incidentes en la provincia. Uno de los más destacados tuvo lugar en la localidad de Calvarrasa de Abajo, donde una vivienda resultó inundada como consecuencia de la acumulación de agua. A las 20:21 horas, el Centro de Emergencias 112 recibió un aviso alertando de la entrada de agua en un domicilio situado en la calle Mar Cantábrico.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los Bomberos de la Diputación y patrullas de la Guardia Civil, que llevaron a cabo labores de achique y supervisaron la zona para evitar riesgos mayores. La situación quedó controlada sin que se registraran daños personales.

Además, las condiciones meteorológicas adversas provocaron otro incidente durante la tarde. A las 20:12 horas se produjo una salida de vía en el término municipal de Monsagro, en la carretera DSA-352, a la altura del kilómetro 8. El conductor del vehículo perdió el control a causa del estado de la calzada, saliéndose de la vía.

Afortunadamente, el incidente quedó en un susto y no hubo que lamentar heridos.