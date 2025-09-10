Investigan a una banda itinerante por varios robos en chalets de Albahonda y Aldeatejada

La Guardia Civil está investigando a una posible banda itinerante como responsable de los robos registrados este fin de semana en varias viviendas de las localidades salmantinas de Albahonda y Aldeatejada.

Tal y como adelantó Salamanca24horas, al menos dos chalets situados en calles diferentes de la urbanización Albahonda, en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada, fueron objeto de robo durante la tarde-noche del viernes 5 de septiembre.

Uno de los intentos fue frustrado gracias a la rápida actuación de una empresa de alarmas, que detectó movimientos sospechosos a través de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda. El aviso inmediato a las fuerzas de seguridad permitió que varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaran hasta la zona, aunque los autores ya habían huido del lugar.

Las primeras hipótesis apuntan a un grupo organizado de carácter itinerante, que podría estar actuando en diferentes zonas residenciales de la provincia.