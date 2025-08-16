José Manuel Blanco, vecino de Cipérez, relata su experiencia: "Lo importante es que lo podemos contar"

El avance del fuego en la comarca de Vitigudino dejó este viernes en Cipérez una escena límite que José Manuel Blanco, vecino de 60 años, difícilmente olvidará. “El fuego pasó de una finca pastada por las vacas a otra que estaba sin pastar y, cuando saltó al otro lado del camino, ya era imposible controlarlo. Corría más que yo”, cuenta a Ical tras resultar herido con quemaduras en una mano.

Blanco explica que la única opción que vio fue quedarse quieto en la pista mientras las llamas le flanqueaban por ambos lados. “El fuego venía por los dos lados del camino y son caminos muy anchos, entonces me quedé en medio para que el fuego pasase hacia adelante”, describe. “Luego seguí detrás del fuego”, añade.

El viento, dice, convirtió la situación en una trampa. “Corría muy rápido, a una velocidad… porque hacía mucho viento”, recuerda: “El viento cambiaba de un segundo a otro de dirección y eran unas lenguas de fuego enormes”. Asegura que apenas tuvo tiempo para pensar y solo tuvo clara una cosa: “Llevaba una garrafa de agua y no la solté ni para Dios. Pensaba que podía echármela por encima, pero no, por eso quizás me quemé una mano más, porque la llevaba ahí”.

La jornada se hizo interminable. “Desde las tres de la tarde, cuando lo empezamos a ver, hasta las diez de la noche, esto seguía activo. No había manera”, afirma con cansancio. Sin embargo, se aferra al alivio de haber salido con vida: “Lo importante es que lo podemos contar”.

Con seis décadas de vida en el campo, asegura no recordar nada igual. “Tengo 60 años, algún fuego he conocido por aquí, pero como este, ninguno. En la vida”, subraya.

Mientras los servicios de extinción continúan trabajando en la provincia, con varios incendios activos y algunos de ellos en nivel 2 del Indicador de Gravedad Potencial, el testimonio de José Manuel Blanco pone voz al miedo y a la incertidumbre vividos en Cipérez durante una tarde de fuego y viento cambiante. “Esto estaba descontrolado, completamente”, concluye.