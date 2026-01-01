Confirman que el joven herido en la plaza de la Reina no fue atacado: sus heridas fueron producto de una caída accidental

Durante la madrugada del 1 de enero, sobre las 5:00 horas, un joven ha resultado herido en la plaza de la Reina, en la capital de Salamanca. Aunque no por una agresión, como informó este medio a primera hora de la mañana.

En un primer momento, las heridas de un chico de unos 20 años llevaron a pensar que habían sido realizadas con un arma blanca, motivo por el que hasta el lugar de los hechos se desplazaron tanto sanitarios, como agentes de la Policía Nacional y Policía Local de Salamanca. Así, el herido fue trasladado al Hospital (donde recibió varios puntos en la espalda, tal y como ha podido saber este medio) y comenzó la investigación de lo que podía ser una presunta agresión.

Sin embargo, horas más tarde, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha confirmado que, aunque el tipo de heridas y el lugar de estas alarmase en un primer momento, este suceso se ha tratado de un incidente sanitario. El joven se cayó y, como producto de tal caída, se cortó con unos cristales que había en el suelo. Esta mañana, según confirman a este diario, el varón ya ha sido de alta.

Otros incidentes: agresiones y peleas en Salamanca

Además de este incidente, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León también ha sido avisado en numerosas ocasiones tanto por agresiones como por peleas. En cuanto a agresiones en la capital charra, un varón fue herido en la cara sobre las 5:55 horas en la calle San Julián de Salamanca, también resultó herida una joven en la calle Varillas alrededor de las 6:25 horas, a las 7:45 horas un varón de 25 años acabó con un labio partido en la calle San Justo y en la calle Consuelo, sobre las 8:26 horas, una chica de 17 años presentaba un corte "posiblemente por botella", según 112.

También se produjo una pelea de unas 10 mujeres de 30 años en la calle Álvaro Gil, en la que una mujer acabó con una brecha.

Más allá de la capital, una mujer de 26 años fue herida en un brazo sobre las 4:26 horas en Santa Marta de Tormes; un varón de 27 años ha recibido un golpe en la cara con un vaso y, por su propio pie, se ha trasladado al hospital alrededor de las 6:37 horas en la calle Corredera de Béjar.