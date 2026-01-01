Las drogas, protagonistas del parte de la Policía Local de Salamanca también en la primera madrugada de 2026

Ya ha dado inicio 2026. Y la despedida del año anterior y el comienzo del nuevo se ha presentado, al menos en principio, tranquilo en la capital charra. El parte de sucesos de la Policía Local de Salamanca de la noche de Año Nuevo tan solo recoge dos incidencias.

En concreto, dos incidencias relacionadas con drogas. La primera pertenece aún a 2025, puesto que fue a sobre las 23:23 horas cuando los agentes interpusieron una denuncia por consumo de estupefacientes en plena Plaza Mayor.

Más tarde, ya con los calendarios a 1 de enero, la Policía Local de Salamanca detectó una alcoholemia positiva en la Gran Vía. La denuncia pertinente data de alrededor de las 4:16 horas.

Sin embargo, hay que señalar que el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León confirma que ha habido varias agresiones tanto en la capital charra, como en la provincia.

En Salamanca, un varón fue herido en la cara sobre las 5:55 horas en la calle San Julián; también resultó herida una joven en la calle Varillas alrededor de las 6:25 horas; a las 7:45 horas un varón de 25 años acabó con un labio partido en la calle San Justo; y en la calle Consuelo, sobre las 8:26 horas, una chica de 17 años presentaba un corte "posiblemente por botella", según 112. También se produjo una pelea de unas 10 mujeres de 30 años en la calle Álvaro Gil, en la que una mujer acabó con una brecha.

Más allá de la capital, una mujer de 26 años fue herida en un brazo sobre las 4:26 horas en Santa Marta de Tormes; un varón de 27 años ha recibido un golpe en la cara con un vaso y, por su propio pie, se ha trasladado al hospital alrededor de las 6:37 horas en la calle Corredera de Béjar.