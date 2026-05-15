Dos jóvenes requieren atención médica por inhalar humo en el incendio de una cocina producido en la calle Pinto

Los bomberos actuando en el incendio de una vivienda en Salamanca capital

Dos jóvenes, mujeres, han requerido de atención médica por inhalación de humo tras desatarse un incendio en la cocina de una de las viviendas ubicadas en la calle Pinto, en Salamanca capital.

El aviso por el incendio ha llegado en torno a las 13:30 horas de este viernes al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, que de inmediato ha activado a los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca hasta esta vía para atender el incendio ocurrido en el bloque de edificios número 20.

Una ambulancia de soporte vital básico también se ha trasladado al lugar para prestar atención a los dos intoxicadas por humo.

El 1-1-2 informa de que no ha habido más personas afectadas.

Este jueves a primera hora de la mañana, los Servicios de Extinción de Incendios también se tuvieron que movilizar para sofocar otro incendio producido en la calle Diego de Almagro, donde resultadon intoxicados por humo también un inquilino y uno de los agentes de Policía Nacional que participaba en el dispositivo desplegado.