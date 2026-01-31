El jurado popular declara culpable de homicidio doloso sin alevosía al autor del crimen de Béjar

El juicio por el crimen de Charo, ocurrido en Béjar en agosto de 2023, finalizó el pasado miércoles, 28 de enero, tras tres días de sesiones en las que se sucedieron las declaraciones de familiares, médicos forenses agentes policiales y la del propio acusado.

Al tratarse de un juicio celebrado con jurado popular, este comenzó su deliberación el pasado jueves sin embargo, no ha sido hasta la mañana de este sábado 31 de enero cuando se ha dado a conocer el veredicto: el crimen de Béjar fue un homocidio doloso, pero en el que no se contempla alevosía.

Asimismo, el Jurado Popular no ha aceptado el atenuante de género, sí el de parentesco. Tampoco consideran que el alcohol ni la cocacína hubiesen afectado a sus condiciones de acción o decisión, puesto que no consideran que sus capacidades estuviesen en absoluto afectadas. Han tenido en cuenta dos atenuantes: arrebato y confesión.

La Fiscalía pide para él una pena de 15 años, con inhabilitación; la acusación particular se adhiere a dicha petición de pena.

Por el contrario, su defensa ha solicitado una pena de cinco años. Dicha defensa también ha alegado que la indemnización le corresponde tan solo al padre de la mujer, dejando fuera a los hijos de estas: justifican esto en que no existía un vínculo afectivo entre ellos, dada la situación de desamparo de los menores en el momento de los hechos.

El Jurado Popular ha estado formado por cuatro hombres y cinco mujeres, más dos hombres suplentes.

