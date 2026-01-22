Los ladrones entraron en más casas de Palaciosrubios antes de amordazar y golpear a una mujer en su domicilio para robarle

Las personas que amordazaron ataron y propinaron una brutal paliza a una mujer en Palaciosrubios para robarle entraron previamente en otras casas de la zona.

Los individuos, que todavía no han sido arrestados, accedieron a otras viviendas cercanas para robar, llegando a forzar las puertas de acceso.

Por el momento se desconoce si del interior de estas casas pudieron robar algo, puesto que los propietarios de las mismas se encuentran fuera y han sido los vecinos los que se han percatado de este suceso.

Cabe recordar que la víctima de la brutal paliza fue encontrada en el suelo de su vivienda por un familiar en torno a las 14:24 horas de este miércoles. Al parecer, dos sujetos con el rostro cubierto aprovecharon que de la vivienda de la mujer acaba de salir un fontanero, para llamar a la puerta mencionando su nombre.

Cuando esta abrió, entraron de forma violenta en el domicilio, le golpearon, la ataron y la amordazaron, llevándose un collar y dinero en efectivo.