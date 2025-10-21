En libertad tras emprender una fuga temeraria por varios municipios de Salamanca y poner en peligro la vida de la Guardia Civil

Imagen de un coche de la Guardia Civil / FOTO de archivo Guardia Civil.

Una intensa persecución que ha puesto en riesgo la seguridad vial en varios municipios de la provincia de Salamanca ha culminado con la detención de un hombre que se había dado a la fuga, tal y como avanzaba este medio.

El incidente dio comienzo cuando la Guardia Civil intentó detener el vehículo que el sujeto conducía ya que, este, iba hablando por el teléfono.

Al detenerse los agentes y bajarse del vehículo, el conductor huyó inmediatamente, iniciando una peligrosa persecución.

El fugitivo circuló a gran velocidad desde la rotonda de Aldeatejada por la autovía hasta la zona de Buenos Aires, continuando por Tejares, la avenida La Salle y la carretera de la Sierra, saltándose así varios radares de velocidad.

Los agentes lo siguieron a lo largo de diversos municipios, incluido Tamames donde, según testigos presenciales, rompió varios espejos retrovisores de los vehículos que se encontraban estacionados en la calle.

La persecución continuó en dirección a La Alberca, donde finalmente fue interceptado por la Guardia Civil al intentar escapar por un camino rural. En la detención participaron patrullas de Tráfico de Salamanca, Peñaranda y La Alberca.

El detenido, que ya ha sido puesto en libertad, emprendió la huida porque no tenía carnet de conducir. La acción, además de ilegal, puso en grave riesgo a otros conductores, incluyendo a los propios agentes de la Guardia Civil.