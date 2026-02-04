Localizada la menor desaparecida en Salamanca este martes

La Policía Nacional ha localizado durante este miércoles, 4 de febrero, a la menor desaparecida en Salamanca y que se dejó ver por última vez en la provincia charra este martes.

De 16 años, la última vez que se vio a la menor vestía una sudadera negra corta, además de un chandal de pantalón negro y con un bolso de homro negro con cuadros blancos y negros.

La alerta se daba este miércoles tras su desaparición y las autoridades han logrado encontrar a la joven según han indicado desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas. Se desconocen más detalles sobre el suceso.