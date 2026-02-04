Localizada la menor desaparecida en Salamanca este martes
Irene, de 16 años, ha sido localizada según han indicado desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas
La Policía Nacional ha localizado durante este miércoles, 4 de febrero, a la menor desaparecida en Salamanca y que se dejó ver por última vez en la provincia charra este martes.
De 16 años, la última vez que se vio a la menor vestía una sudadera negra corta, además de un chandal de pantalón negro y con un bolso de homro negro con cuadros blancos y negros.
La alerta se daba este miércoles tras su desaparición y las autoridades han logrado encontrar a la joven según han indicado desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas. Se desconocen más detalles sobre el suceso.
