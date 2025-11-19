Localizan en un descampado de Tejares a un segundo octogenario desaparecido durante el martes

Agentes de la Policía Nacional han localizado en buen estado a un varón de unos 80 años cuya desaparición había sido denunciada por su familia en Salamanca. El hombre fue encontrado sobre las 22:30 horas en un descampado de la zona del Polvorín de Tejares, desorientado y expuesto al notable descenso de temperaturas registrado durante la noche.

El octogenario había acudido como cada día al centro de día al que asistía habitualmente, pero en torno a las 12:30 horas responsables del centro llamaron a uno de sus hijos para informarle de que el hombre se había marchado sin previo aviso, desconociéndose su paradero. Tras comprobar sin éxito si había regresado a su domicilio, la familia interpuso la denuncia ante la Policía Nacional, detallando su vestimenta, características físicas y que portaba un bastón, además de no llevar teléfono móvil ni apenas dinero.

De inmediato se activó un dispositivo de búsqueda coordinado por la Comisaría de Salamanca, con aviso a Guardia Civil y Policía Local. Tras varias horas de rastreo, el hombre fue localizado en un terreno abrupto y húmedo, situación que podría haber comprometido su integridad dada la caída de temperaturas. Los agentes solicitaron la asistencia de los servicios sanitarios, que le realizaron una primera valoración en el lugar.

La Policía Nacional recuerda que para situaciones similares está disponible la aplicación ALERTCOPS, que mediante la opción Guardian permite a los cuerpos de seguridad conocer las últimas posiciones del ciudadano desaparecido, la ruta seguida y el estado del dispositivo móvil.

Los hechos se producen el mismo día en el que otro varón de 80 años era localizado en Castellanos de Moriscos.