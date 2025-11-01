La madrugada de Halloween se salda con dos agresiones con trasladado al Hospital en el centro de Salamanca

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertado en dos ocasiones de agresiones con heridos en Salamanca capital durante la madrugada de Halloween.

Alrededor de las 3:30 horas, un varón de 24 años ha resultado herido en una agresión en la plaza del Mercado. Hasta allí no solo se ha desplazado Policía Nacional y Local, sino también una ambulancia de soporte vital básico que ha trasladado al joven al Hospital de Salamanca.

Más tarde, ya a las 6:10 horas, ha sido una mujer de 22 años quien ha sido agredida a la altura del número 57 del paseo de Canalejas. También en este caso, han intervenido agentes de la policía tanto Nacional como Local y una ambulancia de soporte vital básico que, de igual forma, se ha encargado de trasladar a la joven al centro hospitalario.