Una moto impacta contra un vehículo a la altura de un semáforo en la urbanización Las Bizarricas

Colisión entre una moto y un turismo en Las Bizarricas

Una moto y un vehículo han protagonizado otro accidente de tráfico en lo que llevamos de día de este martes 26 de agosto, donde el siniestro más grave se ha cobrado una víctima mortal a primera hora de la mañana.

En este caso ha sido una colisión entre ambos vehículos implicados, que, según informan testigos presenciales a este medio, se habría producido a la altura de un semáforo en la urbanización de Las Bizarricas, en la SA-605, en el kilómetro 1.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 15:00 horas, hasta donde ha acudido una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Local de Salamanca. El motorista, un varón de 54 años, ha resultado herido, se quejaba de una pierna, según apunta el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León; también ha habido que lamentar daños materiales en los vehículos implicados.

Colisión entre una moto y un turismo en Las Bizarricas | Andrea Mateos