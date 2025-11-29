Un motorista resulta herido tras una caída en la N-620 a la entrada de Castellanos de Moriscos

En la tarde de este sábado se ha registrado un segundo accidente de tráfico en la provincia de Salamanca. A las 20:36 horas, la Sala de Operaciones del 1-1-2 recibió un aviso alertando de la caída de un motorista en la N-620, a la altura de la gasolinera situada en la entrada del municipio de Castellanos de Moriscos.

Los equipos sanitarios atendieron al motorista, un varón de 32 años, que se encontraba consciente, aunque herido en un pie como consecuencia de la caída.

El Centro de Emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió asistencia.