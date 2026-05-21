Movilización de los bomberos hasta la ribera del Tormes tras un aviso por humo en el Puy de Santa Marta de Tormes

Los bomberos sofocan un incendio entre el puente del Pradillo y La Fontana

Un fuego ha movilizado a varios efectivos del Servicio de Extinción de Incendios de Villares de la Reina tras el aviso recibido por humo en la ribera del Tormes, en la zona del Puy de Santa Marta de Tormes.

Hasta el incidente se ha desplazado un camión de bomberos de la Diputación de Salamanca, con tres efectivos personales entre ellos, además de la Policía Local que ha evitado que se descontrole la situación.

A las 16:30 horas el fuego se encontraba controlado, aunque han seguido trabajando en el lugar para enfriar la zona y evitar así que se reactive, en uno de los días más calurosos en lo que llevamos de año.

No es el único incendio que se ha producido en la provincia de Salamanca, cuando en Aldeadávila de la Ribera se ha declarado un incendio forestal que ha movilizado a casi una decena de medios.