Controlado el incendio forestal declarado en Aldeadávila de la Ribera

El fuego se ha producido sobre las 16:00 horas, momento en el que varios medios terrestres y aéreos se han movilizado hasta el lugar para sofocar las llamas

Foto de archivo de un incendio forestal en la provincia de Salamanca
Foto de archivo de un incendio forestal en la provincia de Salamanca | Junta de Castilla y León

Declaran un incendio forestal en Aldeadávila de la Ribera. Un incidente en el que han comenzado a trabajar tanto medios terrestres como aéreos de cara a extinguir el fuego de la manera más temprana posible. Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de los bomberos forestales, entre ellos un helicóptero.

El fuego se ha declarado a las 16:00 horas de la tarde de este jueves, 21 de mayo, momento en el que más de cinco medios han comenzado a trabajar en el lugar de los hechos, entre ellos dos cuadrillas terrestres, una autobomba y dos cuadrillas helitransportadas.

Por otro lado, un helicóptero también se encuentra sobrevolando la zona luchando contra las llamas y así evitar que se extienda en uno de los días más calurosos en lo que llevamos de año.

A las 17:38 horas, los bomberos conseguían estabilizar el incendio evitando así la propagación del mismo en esta zona forestal. Pocos minutos después, se daba por controlado el fuego.

Todo ocurre 24 horas después de que se declarase otro incendio con una decena de medio en Serradilla del Llano, un fuego que quedó controlado durante la tarde del miércoles, 20 de mayo, evitando mayores incidentes en el lugar.

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