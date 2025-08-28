Muere la mujer de 31 años del accidente de Beleña en el hospital de Salamanca

Un vehículo se precipita a unos siete metros de altura desde la A-66 a la N-630

La mujer de 31 años que viajaba como acompañante en el accidente del pasado martes, 26 de agosto, que se saldó con un muerto en el propio incidente, ha fallecido en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La mujer se encontraba muerta clínicamente horas después del ingreso en el hospital de la capital del Tormes, falleciendo más tarde en el CAUSA. El accidente se produjo en la autovía A-66, cuando un turismo se precipitaba por uno de los puentes, a la altura de Beleña, cayendo finalmente en la N-630.

En el vehículo viajaban cinco personas, dos adultos, los que han fallecido, de 50 y 31 años, y tres niños de 5, 10 y 13 años. Los menores ingresaron directamente en la Unidad de Cuidados Intensivos.