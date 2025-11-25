Una mujer de 70 años, herida al ser arrollada por un coche en Ciudad Rodrigo

A las 12:39 horas de la mañana de este martes, una mujer ha sido arrollada por un turismo en Ciudad Rodrigo.

Los hechos, informa el 1-1-2 de Castilla y León, han tenido lugar en la avenida de Portugal, en el cruce con la Bajada de Santa Cruz (carretera de Ivanrey), en un paso de cebra.

La víctima, de 70 años y pese a haber resultado herida, se encontraba consciente a la llegada de los servicios de emergencia.

En el lugar, se han personado agentes de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl para atender a la mujer en el lugar.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre su estado, así como si se ha requerido su traslado al hospital de Salamanca.

Cabe recordar que el pasado lunes, 24 de noviembre, otra mujer , de 75 años, fue atropellada en Salamanca capital.

Se trata, por tanto, del segundo atropello en poco más de 24 horas en Salamanca capital y provincia.