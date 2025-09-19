Las mujeres detenidas en el centro de Salamanca son las presuntas autoras de varios hurtos en domicilios

Salamanca24horas.com avanzaba este pasado jueves la detención de dos mujeres sobre las que constaban dos reclamaciones policiales en uno de los edificio de la calle Perdones.

Ahora, fuentes oficiales han confirmado que las autoridades buscaban a ambas féminas al ser, estas, presuntas autoras materiales de hurtos efectuados en domicilios.

Al parecer, fue un policía fuera de servicio quien dio la voz de alarma para que se procediera a la identificación de las dos mujeres, con órdenes de detención dictadas en Salamanca y Alcázar de San Juan, Ciudad Real.

En ambas denuncias describían hechos con el mismo modus operandi cuyas víctimas eran hombres de avanzada edad cuya confianza se habían ganado previamente en la calle o en algún parque.

Una vez logrado lo anterior, se habrían intercambiado los teléfonos y, tras mantener contacto durante varios días, los hombres habrían invitado a sus casas a las mujeres, momento en que éstas habrían aprovechado para sustraer efectos y abandonar las viviendas a la carrera.

Una vez detenidas, ambas mujeres fueron trasladadas a dependencias policiales para realizar todos los trámites documentales oportunos y, una vez finalizados los mismos, se dio cuenta de los hechos al Juzgado de Guardia de Salamanca, pasando las detenidas a su disposición.

Cabe recordar que este tipo de delitos suelen conocerse coloquialmente como "la estafa del amor" , la "trampa de miel" o "el timo amoroso".