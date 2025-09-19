La multa a la que se enfrentan los tres jóvenes que se subieron al tejado de la Plaza Mayor para hacerse una foto

Un grupo de jóvenes accede a los tejados de la Plaza Mayor de Salamanca para hacerse una fotografía

De malas ideas está lleno el mundo, como es el caso de los tres jóvenes alemanes que decidieron subirse al tejado de la Plaza Mayor de la capital del Tormes el pasado miércoles, 17 de septiembre, y que pusieron en riesgo su propia vida al caminar entre las tejas del edificio del Ayuntamiento de Salamanca para realizarse una foto desde las alturas.

En ese preciso instante, como recoge el vídeo de SALAMANCA24HORAS, se sentaron en la azotea de la Plaza Mayor, y caminaron por el tejado tras salir por una de las ventanas de los pisos turísticos del centro de la ciudad, cuya entrada se sitúa en la calle Toro.

Tras el aviso recibido, la Policía Local de Salamanca ha visualizado las grabaciones de los tejados de la Plaza Mayor, para que más tarde los técnicos del Ayuntamiento puedan dar con el importe final de la multa que le corresponderá a cada una de las personas infractoras.

De este modo, y como recoge la ordenanza municipal sobre protección de la convivencia ciudadana, se trataría de una infracción grave: “Realizar cualquier forma de rotura, vertido, desplazamiento o cualquier otra actividad o manipulación que ensucie, degrade, impida su utilización o menoscabe de cualquier forma, cualquiera de los bienes comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza que sea contraria a su uso o destino habituales o implique su deterioro, siempre que no esté contemplada como infracción muy grave”. Cabe destacar que, de momento, no se va a contemplar como infracción muy grave.

De este modo, la cifra podría ascender, únicamente, hasta los 1.500 euros, en función de los daños ocasionados en el tejado, por lo que de momento han sido propuestos para sanción y, una vez se estudie la zona, dar finalmente con la multa que en total podría sumar 4.500 euros.