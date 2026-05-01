La noche de jueves se salda en Salamanca con denuncias por drogas y alcohol, un incendio y un decomiso de arma blanca

La Policía Local de Salamanca ha tenido que intervenir durante la noche de este jueves en distintos puntos de la ciudad.

Una de las primeras actuaciones tuvo lugar en la calle Nicaragua, donde, sobre las 23:11 horas, los agentes realizaron una medición de ruidos en un domicilio que arrojó resultado positivo, por lo que se tramitaron las correspondientes gestiones.

Ya de madrugada, en torno a la 1:30 horas, durante un control preventivo en la Gran Vía, se interpusieron tres denuncias administrativas siendo dos de ellas a conductores que dieron positivo en drogas y una tercera por alcoholemia positiva.

Minutos después, a las 3:17 horas, los bomberos intervinieron en la calle Bregancianos en Puente Ladrillo por el incendio de un vehículo, que quedó completamente calcinado.

Por último, a las 6:10 horas, en la calle Hilario Goyenechea, se procedió al decomiso de un arma blanca en el transcurso de otra actuación de la Policía Local.