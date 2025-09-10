Dos operaciones policiales se saldan con cuatro detenidos en Salamanca por robos en el interior de cuatro vehículos

Detenidos en dos operaciones policiales tres varones y una mujer por robar en el interior de cuatro vehículos

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a cuatro individuo (tres hombres y una mujer) al tratarse, estos, de los autores materiales de, al menos, cuatro delitos relacionados con robos en el interior de vehículos.

Los arrestos se han producido tras dos actuaciones policiales desarrolladas en los últimos días contra los robos en interior de vehículos.

Primer operativo: tres arrestos en Rector Esperabé

La primera intervención, informan fuentes oficiales, tuvo lugar el pasado martes, 9 de septiembre, en torno a las 21:30 horas, después de que un ciudadano alertara estar siendo testigo presencial de cómo dos hombres y una mujer estaban forzando un coche estacionado en las inmediaciones de Rector Esperabé.

El testigo relató a los agentes, informan estas mismas fuentes, cómo escuchó la fractura de un cristal y observó a los varones introducirse en un vehículo mientras la mujer ejecía labores de vigilancia desde el exterior. Posteriormente, presenció cómo repetían el mismo procedimiento con otro turismo localizado en la misma calle.

Con las características físicas y de vestimenta facilitadas por el testigo visual, los policías localizaron a tres sospechosos que, al detectar la presencia policial, intentaron huir.

Sin embargo, dos de ellos fueron interceptados en el momento, mientras que la mujer logró escapar, aunque finalmente fue localizada poco después por agentes de la Policía Local.

En la inspección de la zona, los agentes comprobaron que dos vehículos presentaban las ventanillas fracturadas, con el interior revuelto y la radio sustraída. El dispositivo robado fue hallado oculto en un contenedor, junto a las piedras empleadas para romper los cristales.

Las pruebas recabadas fueron suficientes para detener a los tres sujetos.

Segundo operativo: un detenido en la madrugada de este miércoles

En una segunda actuación, la Policía Nacional detuvo en la madrugada de este miércoles a otro individuo como presunto autor del robo en el interior de al menos dos vehículos más. Días atrás, este sujeto ya había sido sorprendido con efectos de origen 'dudoso', que le fueron incautados.

Posteriormente, las denuncias interpuestas por los propietarios de los coches permitieron confirmar que dichos objetos procedían de robos cometidos en Salamanca.

Tras las diligencias practicadas en dependencias policiales, los detenidos de ambos operativos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.

Cabe destacar que estas actuaciones se suman a otras recientes en la capital, donde en las últimas semanas se ha detenido a varios individuos especializados en el robo en interior de vehículos, algunos de ellos con casi un centenar de antecedentes por hechos similares.