Localizado el hombre de 77 años desaparecido en Barbalos

El operativo de búsqueda llevado a cabo por la Guardia Civil ha conseguido dar con el hombre desaparecido el pasado viernes, 15 de agosto, en Barbalos. Desde que se recibiera el aviso, la Benemérita desplegó medios terrestres y drones por el aire con el fin de encontrar sano y salvo al varón de 77 años, con el que finalmente se logró dar cerca de la localidad.

Asimismo, tanto SEPRONA como la comandancia del puesto de Béjar han intensificado la búsqueda durante todo el sábado, la madrugada del mismo día al domingo, y este último día, localizando la varón y siendo atendido por los servicios sanitarios.