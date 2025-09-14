Otra pelea en la Plaza de España a primera hora de este domingo deja a un joven herido

Policía Local en una foto de archivo en la Plaza de España

A primera hora de la mañana de este domingo 14 de septiembre se ha registrado una pelea en pleno centro de Salamanca.

Alrededor de las 6:00 horas, se ha recibido el aviso y donde un joven ha resultado herido tras recibir un golpe en la cara.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Policía Local, así como una ambulancia del Sacyl, que se encargó de atender al herido en el propio lugar del suceso.

Horas más tarde se registraba otra en el paseo de Canalejas, donde la policía se ha encontrado a un joven pidiendo auxilio al lado de un charco de sangre y con múltiples contusiones.