Dos personas detenidas por la agresión a los dos jóvenes heridos en La Fregeneda

Dos personas han sido detenidas por la Guardia Civil del Puesto de Lumbrales como supuestos autores de la agresión cometida contra dos jóvenes veinteañeros en el municipio de La Fregeneda, tal y como ratifican a este medio fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos, tal y como informó Salamanca24horas, se produjeron durante la madrugada de este pasado sábado sobre las 05:30 horas, según el aviso notificado por el Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, quienes recibieron una llamada por una pelea de hasta ocho personas en este municipio, y que según las partes implicadas fue una agresión en la que hubo dos víctimas, dos varones, los heridos, que fueron agredidos por los dos detenidos que ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

Las victimas tuvieron que ser atendidas en el hospital de Salamanca por sendos traumatismos craneoencefálicos.