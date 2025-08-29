Dos personas heridas tras impactar un turismo en la Vía Helmántica

En la madrugada de este viernes, alrededor de las 5:00 horas, se ha recibido una llamada al 112 alertando sobre un accidente de tráfico ocurrido en la Vía Helmántica, en las inmediaciones del puente Enrique Estevan.

El siniestro ha implicado a un turismo, del cual una mujer de 44 años y un hombre de 27 han resultado heridos. Ambos ocupantes se encontraban conscientes y fuera del vehículo a la llegada de los servicios de emergencia. Inmediatamente, acudieron hasta allí efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y personal sanitario del Sacyl.

La mujer fue trasladada al hospital en una ambulancia de soporte vital básico, mientras que un varón fue atendido en el lugar del accidente sin requerir traslado.

Las causas del accidente están siendo investigadas por la policía.