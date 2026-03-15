La Policía Local de Salamanca decomisa un machete en plena Gran Vía durante la madrugada

Durante la madrugada de este sábado a este domingo 15 de marzo, los agentes de la Policía Local de Salamanca han participado en diferentes operaciones por toda la capital charra. La más destacable, la intervención de un machete.

Ha sido alrededor de las 2:45 horas, en plena Gran Vía, cuando la Policía Local ha decomisado a la misma persona tanto el mencionado machete, como marihuana.

Antes de eso, a las 1:45 horas, se desplazaron a la calle Peña Primera, ante la alerta de ruidos en un domicilio, causado por voces y golpes. Allí, levantaron acta de inspección en materia de ruidos y vibraciones.

Asimismo, la primera incidencia de la noche tuvo lugar a las 1:23 horas, cuando se levantó el mismo tipo de acta por molestias de ruido de discoteca en la plaza de Monterrey.

Además, alrededor de las 6:00 horas, también han intervenido agentes de la Policía Local de Salamanca en un incendio en un bar en la calle Rodríguez Fabrés.