La Policía Nacional busca al conductor fugado tras un atropello en la Gran Vía este domingo

La Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar al conductor que se dio a la fuga tras atropellar a dos personas a primera hora de la mañana de este domingo 24 de agosto en la Gran Vía . El suceso, que tuvo lugar a las 6:11 horas, movilizó a los servicios de emergencia y dejó a dos personas heridas, una de ellas en estado grave, según informó el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Tras el atropello, el autor del siniestro huyó del lugar, dejando abandonadas a las víctimas. Horas más tarde, la Policía Nacional logró encontrar el vehículo implicado, que fue localizado en un descampado entre los barrios de Buenos Aires y Tejares. Agentes de la Policía Local acudieron al lugar y procedieron a retirar el coche con una grúa, como parte del procedimiento de investigación.

Las dos personas atropelladas fueron atendidas por los servicios sanitarios y trasladadas al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, donde permanecen ingresadas.

Mientras tanto, la Policía Nacional está centrada en dar con el paradero del conductor, cuya identificación está en curso.