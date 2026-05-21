Prisión para el cabecilla croata de la banda desmantelada tras el atraco a una joyería de Santa Marta

Fotografía de archivo de una operación de la Guardia Civil

A prisión el cabecilla de la organización criminal desmantelada por la Guardia Civil en el marco de la operación ‘Vulneres’, iniciada tras el violento asalto a una joyería de Santa Marta de Tormes.

El líder de la banda, un varón de origen croata y con numerosos antecedentes penales, está considerado por los investigadores como el principal responsable del robo con violencia cometido con arma de fuego, en el que resultó herido el propietario del establecimiento.

Por su parte, los otros tres detenidos —de origen albanokosovar y español— han quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.

Todos ellos están investigados por delitos de robo con violencia, lesiones, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, usurpación de funciones y pertenencia a organización criminal.

Durante los registros realizados en Villares de la Reina y Aldeaseca de la Armuña, la Guardia Civil intervino armas de fuego, chalecos con distintivos de la Guardia Civil, placas de matrícula falsificadas, droga y una plantación indoor de marihuana con unas 400 plantas.