A prisión el detenido con más de 76 kilos de hachís en Navacarros

Detenido en Navacarros con más de 76 kilos de hachís en el interior de su vehículo

El varón detenido este martes en Navacarros ha ingresado en prisión provisional como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Así lo ha decretado la autoridad judicial tras su arresto por la Guardia Civil, que le sorprendió transportando 76,8 kilogramos de hachís en su vehículo.

Tal y como avanzó este medio, la actuación policial se enmarca dentro del Plan TELOS, un operativo diseñado para combatir la entrada de hachís procedente de Marruecos. En el transcurso de un dispositivo de vigilancia en el término municipal de Navacarros, agentes del Puesto de Béjar detectaron un turismo estacionado cerca de un establecimiento público cuyo conductor presentaba una actitud sospechosa.

Tras identificar al individuo, los guardias civiles inspeccionaron el vehículo y localizaron dos mochilas deportivas que albergaban numerosos paquetes precintados y envasados al vacío. En su interior se ocultaban pastillas de hachís cuyo peso total ascendía a 76,8 kilogramos.

El detenido, de 27 años yextranjero pero residente en España, fue trasladado a dependencias policiales antes de pasar a disposición judicial. Junto con la droga, también se incautó el coche empleado para su transporte.