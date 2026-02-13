A prisión los dos detenidos en la redada antidroga de Ciudad Rodrigo

La Unidad de Seguridad Ciudadana llevó a cabo este jueves, 12 de febrero, una redada en Ciudad Rodrigo que se saldó con dos detenidos, una mujer y un hombre, como avanzaba SALAMANCA24HORAS, a los que se les incautaron cantidades de marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo.

Más tarde, la jueza enviaba a prisión a la pareja de detenidos, en una intervención en la que la Guardia Civil consiguió dar con un chalet aislado en donde tenían todas las sustancias estupefacientes.

De momento, el juzgado los ha enviado a prisión tras ser detenidos en el día de ayer por un delito de salud pública.