Así ha quedado la gasolinera de Valdecarpinteros tras el incendio de un camión este lunes
El fuego se originó alrededor de las 20:05 horas en la cabina de un camión mientras repostaba en la estación de servicio, ubicada en la N-620, entre Ciudad Rodrigo y Sancti Spíritus. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos
La estación de servicio El Salto, ubicada en la N-620, kilómetro 313, entre Ciudad Rodrigo y Sancti Spíritus (Salamanca), permanece cerrada tras el incendio que afectó gravemente a sus instalaciones este lunes por la tarde.
El fuego se originó alrededor de las 20:05 horas en la cabina de un camión mientras repostaba, provocando daños visibles en la estructura de la gasolinera. Afortunadamente, no se registraron heridos, según confirmaron desde el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
Los Bomberos de la Diputación lograron controlar el incendio en poco más de una hora. Pese a ello, la estación ha quedado con desperfectos importantes, varias zonas de la instalación sufrieron daños por el fuego y el acceso permanece cerrado temporalmente.
También te puede interesar
Lo último