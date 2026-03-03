Así ha quedado la gasolinera de Valdecarpinteros tras el incendio de un camión este lunes

Cerrada y con graves desperfectos la gasolinera donde se incendió un camión mientras repostaba, en la N-620

La estación de servicio El Salto, ubicada en la N-620, kilómetro 313, entre Ciudad Rodrigo y Sancti Spíritus (Salamanca), permanece cerrada tras el incendio que afectó gravemente a sus instalaciones este lunes por la tarde.

El fuego se originó alrededor de las 20:05 horas en la cabina de un camión mientras repostaba, provocando daños visibles en la estructura de la gasolinera. Afortunadamente, no se registraron heridos, según confirmaron desde el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Los Bomberos de la Diputación lograron controlar el incendio en poco más de una hora. Pese a ello, la estación ha quedado con desperfectos importantes, varias zonas de la instalación sufrieron daños por el fuego y el acceso permanece cerrado temporalmente.

