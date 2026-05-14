La redada del pasado martes deja uno de los mayores alijos interceptados en la historia de Salamanca

El pasado martes, 12 de mayo, tuvo lugar una 'macrorredada' en diferentes puntos de Salamanca que se saldó con tres detenidos en los registros efectuados en el barrio de Buenos Aires, además de otro inmueble situado entre las calles Riaño y Valles Mineros.

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En el operativo coordinado por la Policía Nacional, participaron unidades de seguridad ciudadana, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad Canina, Policía Científica, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) y efectivos de la UDYCO. Asimismo, colaboraron varias dotaciones de la Policía Local de Salamanca.

En la denominada Operación Gallery, además de la detención de tres personas como avanzó SALAMANCA24HORAS, se han realizado tres registros en tres inmuebles diferentes, interceptando siete kilos de cocaína, envases de Trankimazin y más de 31.000 euros en efectivo.

Por otro lado, las 33.100 dosis que han incautado los agentes policiales ascienden hasta los 791.652 euros en el caso de haberse vendido. Del mismo modo, las mismas fuentes policiales han indicado que en el caso de una de las detenidas ha ingresado en prisión de manera preventiva por los hechos, quedando los otros dos a disposición judicial.

Una de las detenidas en el operativo antidroga en el barrio de Buenos Aires

Las tres armas de fuego que también han incautado, se tratarían de una escopeta recortada, un rifle de caza con mira telescópica y una pistola.

La investigación, además de la macrorredada, se ha llevado a cabo de manera exhaustiva durante varios meses, desarticulando finalmente este punto de distribución de sustancias estupefacientes en varias de las zonas específicas de la ciudad. Dos de los registros se hicieron en el barrio de Buenos Aires, mientras que el otro ha tenido lugar en el barrio de Capuchinos. Además, han destacado que los inmuebles registrados contaban con medidas de fortificación y seguridad, lo que podría haber dificultado la actuación policial.

Según han indicado desde la Policía Nacional, en esta intervención han incautado una de las mayores cantidades de droga y dinero en la historia de Salamanca, siendo la mayor que se ha llegado a hacer en el distrito de Buenos Aires.