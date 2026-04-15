Rescatan a un gato entre las llamas de un incendio en el Paseo de la Estación

Durante la madrugada de este miércoles, un incendio declarado en una vivienda del Paseo de la Estación, a la altura de los números 61-69, en Salamanca, obligó a intervenir a los servicios de emergencia en torno a las 4:30 horas.

Las llamas del espectacular incendio eran visibles desde la calle, lo que generó gran alarma entre los vecinos, que dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. El fuego se habría originado, en una manta eléctrica utilizada en el interior de la vivienda, afectada previamente por problemas en la caldera general del edificio, lo que habría llevado a algunos residentes a recurrir a sistemas alternativos de calefacción. El incendio afectó de forma muy grave a un tercer piso, que quedó prácticamente calcinado, mientras que el humo se extendió por el resto del edificio, obligando a confinar a varios residentes en plantas superiores hasta la llegada de los Bomberos.

Uno de los momentos más destacados de la intervención fue el rescate de un gato llamado Fufi que se encontraba en el interior de la vivienda afectada. El animal fue localizado por los servicios de emergencia, y posteriormente entregado a los veterinarios desplazados al lugar, que se hicieron cargo de su atención inmediata.

El momento generó gran expectación entre los vecinos, que captaron imágenes de agentes de la Policía Local con Fufi entre sus brazos a la espera de la llegada de los servicios veterinarios.