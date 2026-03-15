Rescatan a una mujer herida de 56 años en el Pozo de los Humos

Una mujer de 56 años ha resultado herida tras estar realizando una de las rutas del Pozo de los Humos. El aviso entraba en el centro de operaciones del Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León sobre las 14:45 horas, momento en que se daba aviso a los bomberos de la Diputación de Salamanca, a la Guardia Civil y una ambulancia del SACYL.

La mujer se habría caído mientras realizaba uno de los senderos en el término municipal de Pereña, frente a la famosa cascada, momento en el que se rompió una de las muñecas quedando indispuesta.

Varias patrullas de la Guardia Civil se acercaron hasta el lugar para controlar la situación y ayudar en las labores de rescate. Más tarde, fue atendida por una ambulancia del SACYL in situ. Una vez allí y valorando la situación, trasladan a la fémina hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Según ha podido saber este medio, los bomberos de la Diputación de Salamanca no tuvieron que participar en el rescate, estando todo solucionado a la llegada de los mismos, por lo que fue una rápida intervención.

Se trata del segundo suceso similar del fin de semana, tras el rescate realizado por la Guardia Civil de Salamanca en la Cueva de Hoyamoros en la que tres personas tuvieron que pasar la noche en el término municipal de Candelario, uno de ellos malherido con un brazo y cadera fracturados, realizando un rescate de emergencias el GREIM de Barco de Ávila.