Roban y destrozan el bar del Tori en el Helmántico por segunda noche consecutiva

El bar del Tori situado en el Estadio Helmántico ha vuelto a ser blanco de la delincuencia por segunda noche consecutiva.

El primer robo ocurrió la noche del lunes, cuando los ladrones sustrajeron 100 euros en efectivo. Sin embargo, el segundo asalto, registrado durante la madrugada de este martes, ha sido aún más grave, ya que, los autores no solo se llevaron mercancía, sino que además destrozaron gran parte del establecimiento, causando importantes daños materiales.

La Guardia Civil se ha desplazado al lugar este martes por la tarde para recabar indicios y comenzar la investigación para así esclarecer la autoría de los hechos.