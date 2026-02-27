Roban en un vehículo estacionado en el parking de la calle Juan de la Fuente

Si bien este pasado jueves, 26 de febrero, el parte de sucesos salmantino estuvo marcado por los robos ahora, a la lista, se suma uno más.

A las 9:38 horas, los servicios de emergencia del 1-1-2 recibían un aviso alertando de un robo en un parking de la capital del Tormes; concretamente, en el ubicado en la céntrica calle Juan de la Fuente.

Tal y como ha podido saber este medio, las alarmas habrían saltado cuando el propietario del vehículo acudió a recogerlo y comprobó que le habían sustraído varios objetos del interior.

En el lugar se personaron agentes de la Policía Nacional, quienes se encuentran investigando los hechos y, por el momento, no se han producido detenciones.