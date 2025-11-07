Del robo de un camión a una red familiar de tráfico de drogas: seis detenidos en Salamanca y Santa Marta tras meses de investigación policial

El pasado jueves 23 de octubre como ya adelantó Salamanca24horas, un amplio dispositivo de la Policía Nacional se desplegó en varios puntos de Salamanca y Santa Marta de Tormes, en el marco de una operación contra el tráfico de drogas y armas.

Desde primeras horas, los agentes llevaron a cabo entradas y registros simultáneos en distintas viviendas situadas en la calle Las Vegas y Norte de Santa Marta, la Plaza de Extremadura en el barrio de Buenos Aires y la calle Ruiz Zorrilla en Pizarrales, zonas en las que se concentró una fuerte presencia policial. En el operativo participaron efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), Policía Científica y guías caninos, que colaboraron en la localización de drogas y armas.

Una investigación iniciada tras el robo de un camión de cerveza

La operación es el resultado de varios meses de investigación, que se inició tras el robo con intimidación a un conductor de camión tráiler que transportaba 24 palets de una conocida marca de cerveza, valorados en más de 30.000 euros.

Las pesquisas policiales permitieron identificar al principal sospechoso, perteneciente a una familia dedicada al tráfico de drogas al menudeo, principalmente cocaína, y con varios puntos de venta activos en distintos barrios de Salamanca —Pizarrales, Buenos Aires— y en Santa Marta de Tormes.

Cuatro registros simultáneos y seis detenidos

Durante la explotación operativa, los agentes realizaron cuatro registros domiciliarios de manera simultánea, logrando desarticular cuatro puntos de venta de estupefacientes. En el interior de las viviendas se intervinieron 104 dosis de cocaína, 6 dosis de anfetamina, 6 gramos de marihuana, 6.405 euros en efectivo, dos pistolas con munición, cinco básculas de precisión, varios teléfonos móviles y diversos útiles para el tráfico de drogas.

En el dispositivo resultaron detenidas seis personas de una misma familia —cuatro hombres y dos mujeres—, a quienes se les imputan los delitos de tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación, apropiación indebida, simulación de delito y tenencia ilícita de armas. Todos ellos han sido puestos a disposición judicial.

Viviendas convertidas en auténticos búnkeres

Durante los registros, la Policía comprobó que algunos de los domicilios contaban con importantes medidas de seguridad, con dobles puertas reforzadas con anclajes de hierro, ventanas reducidas utilizadas para la venta de droga y cámaras de videovigilancia orientadas hacia la vía pública.

Estas viviendas funcionaban como auténticos búnkeres, diseñados para dificultar la intervención policial y controlar los accesos desde el exterior.