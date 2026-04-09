Salamanca y Ávila, las provincias de Castilla y León con menos fallecidos por accidente de tráfico en lo que va de año

Un vehículo cae por el terraplén del río a la altura del hospital de Salamanca

La Dirección General de Tráfico (DGT) publica los datos de los siniestros mortales producidos por accidentes de tráfico en Castilla y León durante los tres primeros meses de 2026.

Salamanca y Ávila son las provincias que registran la cifra más baja de siniestros mortales, con solo una víctima entre enero y marzo, que en el caso de Salamanca se corresponde con el accidente producido en la glorieta de los Sanitarios el 30 de enero, donde perdió la vida una mujer, la conductora del vehículo, al salirse de la vía, chocar contra las vallas de seguridad y precipitarse por el terraplén hasta la orilla del río Tormes.

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En lo que respecta a Castilla y León, se han producido en total 21 siniestros mortales en los que han fallecidos 22 personas, 6 más que en 2025: descienden los fallecidos en Segovia y Ávila, mientras que aumentan en Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca.

El aumento del número de fallecidos ha sido mayor en vías convencionales; por tipo de siniestro aumentan las salidad de vía y los atropellos a peatones.

En cuanto al uso de los sistemas de seguridad: de los 12 fallecidos en turismo solo 2 no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del siniestro; de los 2 fallecidos en camión de más de 3.500 kg, 1 no hacia uso del cinturón de seguridad; y todos los fallecidos en bicicleta y motocicleta hacían uso del casco.