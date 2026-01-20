Salamanca registra su segundo atropello del día: una mujer herida en la avenida Padre Ignacio Ellacuría

Salamanca ha registrado en la mañana de este martes su segundo atropello del día. Una mujer de unos 75 años resultó herida al ser atropellada por un turismo en la avenida Padre Ignacio Ellacuría, a la salida del recinto deportivo de Salas Bajas, minutos antes de las 13:00 horas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca y del Cuerpo Nacional de Policía, además de una ambulancia de Sacyl para atender a la víctima.

Por el momento, se desconocen más detalles sobre el estado de la mujer.

Cabe recordar que es el segundo atropello que se produce este martes. El primero ocurrió a primera hora de la mañana en la Gran Vía.