Segundo robo en apenas 24 horas en Peñaranda

Pasadas las 14:00 horas de este martes, un hombre ha sido víctima de un robo en el municipio salmantino de Peñaranda de Bracamonte, en lo que supone el segundo suceso de estas características en apenas 24 horas.

Según ha podido saber este medio, una mujer de origen rumano habría sustraído efectos al varón. Tampoco ha trascendido aún si la víctima ha precisado asistencia sanitaria ni las circunstancias exactas en las que se han producido los hechos aunque, eso sí, las primeras informaciones apuntan a que el incidente se ha producido en un domicilio.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local que han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Salamanca24Horas ampliará esta información.